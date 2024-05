Abstieg mit Ansage Der 1. FC Köln gleicht einem Trümmerhaufen

Am Tag nach dem Abstieg mit Ansage gab es Glückwünsche. Ein „Happy Birthday“ postete der 1. FC Köln zum 28. Geburtstag von Luca Waldschmidt, allerdings sprach das dazu veröffentlichte Bild Bände. Der so oft verletzte Hoffnungsträger, dessen Zukunft nun mindestens so ungewiss ist wie die des gesamten Vereins, blickt darauf mit ernster Miene ins Irgendwo. So, als wisse er, dass die kommende Saison in der Zweiten Liga brutal werden wird.