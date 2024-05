Schwierige Personallage Der Wiederaufstieg wird für den 1. FC Köln ein Kraftakt

Der 1. FC Köln ist zurück in der Zweiten Liga – mal wieder. Doch diesmal dürfte die Rückkehr in die Bundesliga ein weitaus größerer Kraftakt werden als nach dem Abstieg 2018. Denn im Sommer gilt noch die von der Fifa verhängte Transfersperre für den FC. Der Verein muss also nicht nur Millionen-Einbußen durch den Abstieg hinnehmen, er kann auch in der ersten Tranfserperiode keine neuen Spieler für die Mission „Aufstieg“ holen. Außer aus dem eigenen Verein natürlich.