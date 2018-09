2. Bundesliga 2018/19: Köln bekommt fünf Tore und verliert die Tabellenführung

Köln Der 1. FC Köln hat gegen den SC Paderborn im eigenen Stadion verloren. Die Mannschaft kassierte fünf Gegentore. Es kommt noch dicker: Die Rheinländer sind nicht mehr Tabellenführer der 2. Liga.

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln hat nach seiner ersten Niederlage in der laufenden Saison die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang verlor am 5. Spieltag ihr Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn mit 3:5 (1:1). Mit einem Sieg hätten die Rheinländer den besten Zweitliga-Auftakt ihrer Vereinsgeschichte hinlegen können.