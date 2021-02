Nach „Spacken“-Spruch : Drexler zeigt mit Shirt-Botschaft Reue – Podolski reagiert

Köln Dominick Drexler hat sich für seine Beleidigung der eigenen Fans erneut entschuldigt. Der Profi des 1. FC Köln erschien mit einer Shirt-Botschaft zum Training. Für Klub-Legende Lukas Podolski ist das Thema damit erledigt.

Offensivspieler Dominick Drexler vom Bundesligisten 1. FC Köln hat mit einer weiteren Aktion Reue für seinen „Spacken“-Spruch gegen die eigenen Fans gezeigt. Am Mittwochmorgen erschien der 30-Jährige mit einem bedruckten Sweatshirt am Trainingsgelände, „Nur Spacken nennen andere Spacken“, war dort zu lesen. Darunter standen die Hashtags #sorry! und #ausfehlernlernen.