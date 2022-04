Kuriose Werbeaktion : Köln-Coach kritisiert Modeste für Kaffee-Jubel

Update Köln Anthony Modeste sorgte nach seinem Treffer gegen Arminia Bielefeld mit einem ungewöhnlichen Jubel für Aufsehen. Gut kam seine Werbeaktion aber nicht bei allen an – auch nicht bei Effzeh-Coach Steffen Baumgart.

Was war denn da los? Anthony Modeste hat mit einem kuriosen Jubel beim 3:1-Sieg des 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld für Aufsehen gesorgt und sich damit nicht nur Freunde gemacht. Nach seinem Treffer zum 2:1 kurz vor der Pause am Samstagnachmittag kramte er vollkommen unerwartet ein Paket hinter dem Tor heraus. Es stellte sich heraus: Damit hat der Stürmer des „Effzeh“ seine eigene Kaffee-Marke beworben.

Ungewöhnliche Jubel gab es in der Fußball-Bundesliga häufig. Vor allem Pierre-Emerick Aubameyang, der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund, hatte in seiner Zeit in der Bundesliga für eine Höhepunkte im Zusammenhang mit Tor-Feiern gesorgt. Erinnert sei nur an seine Spiderman-Maske, die er damals ebenfalls hinter dem Tor versteckte.