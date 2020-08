Quarantäne statt Mannschaftstraining : Zwei Spieler des 1. FC Köln positiv auf Corona getestet

Köln Zwei Spieler des 1. FC Köln sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Bundesligist am Samstag mit. Für beide Profis heißt es nun Quarantäne statt Mannschaftstraining.

Beim 1. FC Köln sind zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies bestätigte der Verein am Samstag und teilte über den Kurznachrichtendienst Twitter weiter mit: „Beide begaben sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne. In den beiden Testrunden fielen alle anderen Tests negativ aus.“