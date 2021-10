Super-Joker lässt Köln träumen : Darum ist Anthony Modeste wieder Gold wert

Köln Anthony Modeste ist für Köln Gold wert - auch dank Trainer Steffen Baumgart. Der Stürmer trifft aktuell, wie er will und steht sinnbildlich für den Aufschwung des 1. FC Köln.

Es war nicht der "Ballon d'Or" in seiner Hand, wie Super-Joker Anthony Modeste im Überschwang der Gefühle scherzte. Doch auch die Trophäe für den "Man of the Match" bewies: Der französische Stürmer ist für den 1. FC Köln Gold wert - wie Weltfußballer Robert Lewandowski für den FC Bayern.