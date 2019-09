Kölns Vizepräsident scheidet aus Amt aus : Schumacher verabschiedet sich mit Seitenhieben

Köln Toni Schumacher scheidet aus dem Amt des Vizepräsidenten beim 1. FC Köln aus. Auf der Mitgliederversammlung des Bundesligisten hat sich der frühere Nationaltorhüzwar mit einigen Seitenhieben, nach eigenen Worten „ohne Groll und Zorn“ aus dem Amt verabschiedet.

Schumacher warnte die 3456 anwesenden Mitglieder ohne Namen zu nennen aber: „Es gibt Menschen, die verwechseln gerne Ursache und Wirkung und begeben sich in die Opferrolle. Lasst euch nicht blenden.“ Auch Ritterbach mahnte: „Achtet auf das, was die Leute auf der Bühne wirklich leisten. Nicht auf das, was sie versprechen.“ Zu Schumacher sagte er auf der Bühne: „Toni, in den letzten Monaten ist man nicht so richtig gut mit uns umgesprungen.“