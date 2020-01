Erste Niederlage in der Vorbereitung : 1. FC Köln verliert Testspiel gegen Charleroi

Benidorm Der 1. FC Köln hat sein erstes Testspiel im neuen Jahr verloren. Gegen den belgischen Klub RSC Charleroi unterlag das Team von Trainer Markus Gisdol im Trainingslager im spanischen Benidorm mit 1:2 (0:1).

