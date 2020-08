Buntes Outfit : 1. FC Köln lässt Kult-Trikot wieder aufleben

Düsseldorf Nach dem Heimtrikot hat der 1. FC Köln nun auch das Auswärts- sowie das Ausweichtrikot präsentiert. Der Bundesligist lässt dabei einen Klassiker wieder aufleben.

Der 1. FC Köln hat am Samstag gemeinsam mit Ausrüster uhlsport sein neues Auswärts- sowie das neue Ausweichtrikot präsentiert. Wie schon in der abgelaufenen Spielzeit treten die Domstädter auch in der Bundesliga-Saison 2020/21 in fremden Stadien traditionell in Rot an. Auf dem Trikot ist zudem die Kölner Skyline eingearbeitet. Neben dem RheinEnergieStadion und dem Dom ist auch die Kölner Moschee zu sehen.