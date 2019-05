Nach einem Jahr in der Zweitklassigkeit steht am 32. Spieltag der Aufstieg des 1. FC Köln fest. Nach dem 4:0-Sieg in Fürth feierten Team und Fans auf dem Rasen. In den sozialen Medien gratulierten zahlreiche Fans zum Aufstieg in die Bundesliga und feierten die Kölner. Auch der rheinische Rivale Fortuna Düsseldorf begrüßte den Effzeh in der 1. Liga - auf seine Art. Hier sind die Netzreaktionen.