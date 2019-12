Sieg gegen Leverkusen : Köln sendet ein Lebenszeichen

Kölns Sportdirektor Horst Heldt (2. v.l.) und Trainer Markus Gisdol (r.) freuen sich über den 2:0-Sieg des FC im Nachbarschaftsduell mit Leverkusen. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Durch freundliche Mithilfe von Bayer Leverkusen gelingt dem 1. FC Köln der erste Sieg seit sechs Spieltagen. Es ist ein Befreiungsschlag für die kriselnden Domstädter.

Plötzlich kannte Horst Heldt kein Halten mehr. Als Jhon Cordoba mit einem präzisen Schuss aus rund elf Metern ins untere rechte Eck das 1:0 für den 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen erzielte, sprintete der Sportdirektor jubelnd dem Stürmer hinterher – bis zur Torauslinie. Beim 2:0 durch Sebastiaan Bornauw ließ es der 50-Jährige dann etwas ruhiger angehen: Er sprang FC-Trainer Markus Gisdol in die Arme. Untermalt wurde die Szene durch die beim Aufsteiger obligatorische Tormusik „Kölle Alaaf“, dem musikgewordenen Narrenruf der karnevalsverrückten Domstadt. Mehr kölsche Glückseligkeit ist kaum möglich.

„Es fühlt sich gut an, mal einen Glückwunsch nach einem Spiel zu bekommen. Es war jetzt aber auch Zeit für eine Leistung, wie wir sie heute gebracht haben“, kommentierte Gisdol seinen ersten Sieg mit dem FC. Er übernahm am 18. November das Amt von Achim Beierlorzer – und Heldt folgte auf Armin Veh, dessen Vertrag bereits zehn Tage vor der Trainerentlassung aufgelöst wurde. Knapp vier Wochen später kann das neue Führungsduo den ersten gemeinsamen Sieg feiern. Ihr Auftrag ist klar definiert: Sie sollen den notorischen Chaos-Klub in ruhigere Gewässer und vor allem möglichst schnell zum Klassenerhalt führen.

Der Sieg im Derby kommt da freilich gerade recht. Die zuvor sechs Ligaspiele sieglosen, bis ans Tabellenende abgerutschten Kölner gewannen 2:0 gegen den Nachbarn, Champions-League-Aspiranten und Favoriten aus Leverkusen, der zuletzt Bayern München sowie Schalke 04 jeweils 2:1 besiegte und sich auf einem guten Weg wähnte. Wie konnte das passieren?

Gisdol führte das vor allem auf die Kampfbereitschaft seines Teams zurück. „Zum ersten Mal habe ich den Eindruck gehabt, dass jeder bis in die letzte Zelle gespürt und gezeigt hat, was die Situation bei uns erfordert“, sagte der 50-jährige Trainer, der ob seiner erfolglosen Vorgeschichte in Hamburg mit Skepsis in Köln empfangen worden war. „Wir waren von der ersten Minute an komplett auf Sendung, zweikampfstark, aggressiv, laufbereit, eng am Mann und haben Leverkusens fußballerisch überlegene Art minimiert.“ Seine Mannschaft habe sich den Sieg von Minute zu Minute erarbeitet.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Gäste aus Leverkusen unkonzentriert und undiszipliniert auftraten. Aleksandar Dragovic sah nach einer guten Stunde Gelb-Rot, Leon Bailey flog nur 22 Minuten nach seiner Einwechslung vom Platz, nachdem er Kölns Kingsley Ehizibue ins Gesicht gelangt hatte (77.). Es ist die zweite Tätlichkeit des Jamaikaners binnen weniger Wochen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Mönchengladbach Anfang November hatte sich der 22-Jährige im Duell gegen Patrick Herrmann nicht im Griff, trat nach und wurde des Feldes verwiesen. Die Folge waren zwei Spiele Sperre und 12.000 Euro Geldstrafe.

INFO Leverkusen hat in der Liga die bessere Bilanz Foto: dpa/Marcel Kusch Köln-Leverkusen-Derbys 63 Siege Köln 16 Siege Leverkusen 23 Tore 95:85 für Leverkusen Heimbilanz Köln 11 Siege/13 Remis/8 Niederlagen Heimbilanz Leverkusen 15/11/5

„Was soll ich sagen? Bei ihm fehlen mir im Moment ein bisschen die Worte“, sagte Bayers Sportgeschäftsführer Rudi Völler, der sonst eher nicht für verbale Zurückhaltung bekannt ist. Als sicher gilt, dass dem Wiederholungstäter nun seitens des DFB-Sportgerichts eine längere Sperre und eine höhere Geldstrafe erwartet. Auch intern wird das Fehlverhalten des Angreifers Konsequenzen haben. Durch seinen Doppelpack in München vor zwei Wochen war Bailey noch der Held der Stunde, nun ist er der Buhmann. „Ich werde das mit ihm besprechen“, sagte Leverkusens Trainer Peter Bosz mit finsterer Mine. „Er hat der Mannschaft damit nicht geholfen.“ Erfreulich dürfte dieses Gespräch nicht werden.

Doch auch bei den anderen Akteuren der Werkself war deutlich, dass sie nicht im Derby-Modus waren – im Gegensatz zu den von Beginn an bissig auftretenden Gastgebern. Entsprechend selbstkritisch fiel das Fazit von Kai Havertz aus. Er verpasste sich und seinen Teamkollegen die wenig schmeichelhaften Prädikate „dumm“ und „nicht klar im Kopf“. Auch sonst fand der Nationalspieler deutliche Worte. „Wir haben schlecht gespielt, haben zu lange den Ball gehalten, waren nicht kreativ genug und haben keine Tiefenläufe gemacht“, haderte Havertz, der am Samstag im Alter von 20 Jahren und 186 Tagen als bislang jüngster Spieler seinen 100. Einsatz in der Bundesliga absolvierte. Die Platzverweise seien „extrem blöd“ gewesen.

Gisdol war nach der ersten Euphorie indes um Sachlichkeit bemüht. Das 2:0 im Derby sei nicht mehr und nicht weniger als ein Sieg, betonte der Trainer wohl auch mit Blick auf das bisweilen überschwängliche Umfeld des FC. „Ich hoffe nicht, dass wir wieder den Blick verstellt bekommen“, sagte er. „So, wie nach Niederlagen nicht alles aus war, ist jetzt auch nicht alles vorbei. Es gehört ganz, ganz viel dazu, dieses Ding noch umzubiegen.“