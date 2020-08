Wechsel zum 1. FC Köln perfekt : Zieler soll Stammtorhüter Horn Dampf machen

Köln Timo Horn soll die Nummer eins beim FC Köln bleiben. Doch mit der Rückkehr von Zieler gibt es nun zwei „Kölsche Jung“ im Tor. Das schürt den Konkurrenzkampf und gibt Trainer Gisdol ein gutes Gefühl.

Schließlich ist der 31-Jährige im besten Torhüter-Alter. 2014 gehörte er dem erfolgreichen deutschen Weltmeister-Kader von Bundestrainer Joachim Löw an. Zieler ist wie Horn in Köln geboren und aufgewachsen und spielte bereits in der Jugend bis zu seinem Wechsel zu Manchester United für den Geißbock-Club.

In Hannover hätte ihm für die neue Spielzeit ein Platz auf der Tribüne gedroht. Hannovers Trainer Kenan Kocak hatte jüngst erklärt, dass er mit dem erfahrenen Keeper nicht mehr plane. Clubchef Martin Kind hatte dies in besonders heftiger Form noch unterstrichen und damit für öffentliche Entrüstung gesorgt. Zieler hat in Hannover noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Nun darf er in Köln beweisen, was er kann.