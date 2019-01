Fehlende Spielgenehmigung: FC-Vizepräsident hält Scheitern des Projektes Anthony Modeste für möglich

Köln Der 1. FC Köln feierte, als die Rückkehr von Stürmer Anthony Modeste besiegelt war. Seitdem hat er aber kein Spiel für die Kölner mehr gemacht. Wenn es ganz schlecht läuft, bleibt das so.

"Dass sich die juristische Situation noch so verkompliziert, war in dieser Form nicht abzusehen", sagte Schumacher. Die Kölner gingen im Herbst wohl aufgrund einer Klausel in Modestes Vertrag von einer wirksamen Kündigung aus. Reue angesichts der erneuten Verpflichtung des Mannes, der den Klub in der Saison 2016/2017 in den Europacup geschossen hatte, sei aber nicht angebracht.