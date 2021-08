Vor allem Genesene und Geimpfte : 1. FC Köln plant beim ersten Heimspiel mit 16.500 Fans

Köln Der 1. FC Köln plant beim ersten Heimspiel der neuen Saison mit 16.500 Zuschauern. Ein Großteil der Tickets gegen Hertha BSC wird an Geimpfte und Genesene vergeben.

Bundesligist 1. FC Köln plant beim ersten Heimspiel der neuen Saison mit 16.500 Zuschauern und wird dabei Geimpfte und Genesene bevorzugt behandeln. Diese Gruppe soll bei der Partie gegen Hertha BSC am 15. August (17.30 Uhr/Sky) 15.500 Fans ausmachen. 1000 Anhänger erhalten zudem mit einem negativen Test Einlass, diese Karten sollen an Kinder und Jugendliche gehen. Das bestätigte der Klub.

Wie andere Fußballklubs hilft indes auch der FC dabei, Impfangebote an den Fan zu bringen. Am Mittwoch hatten sich am Rande des öffentlichen Trainings 87 Personen in einem Impfmobil die Dosis verabreichen lassen, im Rahmen des Spiels gegen Hertha soll es eine ähnliche Aktion geben.