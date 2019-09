Ex-Trainer des 1. FC Köln : Peter Stöger kündigt FC-Mitgliedschaft nach Schmähgesängen

Köln Die Schmähgesänge der FC-Fans gegen Manager Jörg Schmadtke und die Frau von Ex-Trainer Peter Stöger haben Konsequenzen. Peter Stöger und seine Partnerin Ulrike Kriegler haben ihre Mitgliedschaft im Verein gekündigt.

Stöger war von 2013 bis 2017 Trainer in Köln und führte den Klub von 2. Bundesliga bis in die Europa League. Nach nur drei Punkten in 14 Spielen musste der 53-Jährige aber noch vor der Winterpause 2017/18 gehen. Der FC stieg am Ende der Saison in die zweite Liga ab.