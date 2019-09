Nach der Derby-Pleite : Köln ist gewarnt, aber noch nicht alarmiert

Köln Die Leistung bei der Derby-Niederlage gegen Gladbach gab einigen beim 1. FC Köln erste Rätsel auf. Trotz drei Niederlagen in vier Spielen noch alle gelassen, doch der Spielplan verheißt kurzfristig noch keine Besserung.

Kurz nach Mitternacht kassierte Achim Beierlorzer noch eine weitere Niederlage. Auch diesmal ohne Treffer. Nach einem sympathischen Auftritt im ZDF-„Sportstudio“ verlor der Trainer des 1. FC Köln gegen den Amateur-Herausforderer an der Torwand mit 0:2. Rund sieben Stunden zuvor hatte der mit dem FC in der Fußball-Bundesliga eine bittere 0:1 (0:1)-Derby-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach kassiert.

Die beschäftigte Beierlorzer zwar augenscheinlich, an seinem Optimismus kratzte sie aber nicht nachhaltig. Leichter werde es ja schließlich nicht, mahnte Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein mit Blick auf das kommende Spiel beim Serienmeister FC Bayern München. „Nö“, sagte Beierlorzer gelassen: „Aber danach dann wieder.“

Alarm schlägt beim Aufsteiger trotz drei Niederlagen in den ersten vier Spielen und dem bevorstehenden Spiel zum Wiesn-Auftakt in München noch niemand. „Das Dümmste, was wir machen könnten, wäre, negativ zu werden“, sagte Mittelfeldspieler Dominick Drexler: „Dass wir ein knackiges Anfangsprogramm haben, wussten wir vorher: Und das Positive ist: Nach fünf Spielen haben wir dann immerhin die Bayern weg, Dortmund weg und Gladbach auch.“