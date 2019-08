Beleidigungen gegen Schmadtke : DFB ermittelt nicht gegen Köln-Fans

Wolfsburg Der Deutsche Fußball-Bund wird nach den Beleidigungen von Fans des 1. FC Köln gegen Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke nicht ermitteln.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird nach Auskunft seines Vorsitzenden Anton Nachreiner (63) voraussichtlich kein Verfahren gegen den Bundesligisten 1. FC Köln einleiten, n achdem Teile der FC-Fans am vergangenen Samstag beim 1:2 in Wolfsburg Sportchef Jörg Schmadtke mit Schmähgesängen bedacht hatten .

Schmadtke war von 2013 bis 2017 in gleicher Funktion für den 1. FC Köln tätig. Beide Seiten trennten sich während einer sportlichen Krise im Oktober 2017. Kölner Fans beleidigten und verhöhnten Schmadtke am Samstag während des Bundesliga-Spiels in Wolfsburg (1:2), weil sie ihm vorwerfen, nach seinem Abschied eine Abfindung kassiert zu haben und für den Abstieg am Ende der Saison 2017/18 mitverantwortlich zu sein.