Horn oder Schwäbe : Torhüter-Entscheidung beim 1. FC Köln gefallen

Köln Die Torhüter-Entscheidung ist gefallen: Marvin Schwäbe bleibt beim 1. FC Köln die Nummer eins. Das gab Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel beim VfL Bochum bekannt.

Trainer Steffen Baumgart hat sich beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln im Zweikampf der Torhüter nun auch offiziell für Marvin Schwäbe und gegen Timo Horn entschieden. "Ich habe mit Timo schon gesprochen. Er nimmt die Situation voll an, weil er ein guter Sportsmann ist", sagte Baumgart am Freitag: "Timo ist jetzt in der Herausfordererposition."