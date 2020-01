Vertrag in Japan beendet : Podolski vor Gesprächen mit dem 1. FC Köln

Vertrag in Japan beendet

Düsseldorf Ex-Nationalspieler Lukas Podolski ist offen für eine Rückkehr zu seinem Herzensverein 1. FC Köln. Ein Treffen mit dem ehemaligen Klub und dem Weltmeister von 2014 soll definitiv stattfinden.

Lukas Podolski ist nach seinem Japan-Abenteuer zurück in der Heimat und steht vor Gesprächen mit dem 1. FC Köln. „Mein Vertrag ist offiziell beendet in Japan. Jetzt schaue ich mich um, was als nächstes passiert. Es wird auf jeden Fall ein Treffen stattfinden mit den FC-Verantwortlichen, wo wir uns austauschen. Ob ich dann als Spieler noch mal zurückkehre, das muss man dann sehen“, sagte der Weltmeister von 2014 der RTL/ntv-Redaktion.