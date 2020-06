„Ein Zeichen des Aufbruchs“ : 1. FC Köln erhält grünes Licht für Erweiterung des Trainingsgeländes

Köln Der 1. FC Köln hat über sechs Jahre nach den ersten Planungen grünes Licht für den Ausbau seines Trainingsgeländes erhalten. Wie der Verein mitteilte, stimmte im Stadtrat am Donnerstagabend eine klare Mehrheit für die Pläne zur Erweiterung des Geißbockheims.

Gerade die Bebauung der bislang ungenutzten Wiese sehen einige Umweltschützer als unzulässigen Eingriff in den Kölner Grüngürtel, deshalb hatte sich das Projekt in den letzten Jahren auch immer weiter verzögert und gewaltige Diskussion gesorgt. "Wir haben über die vergangenen Jahre sehr viel Unterstützung erfahren, aber auch Widerspruch. Das gehört zu so einem Projekt dazu und ist völlig legitim", sagte Finanz-Geschäftsführer Alexander Wehrle.