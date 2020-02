Rührende Geste : 1. FC Köln erfüllt todkrankem Kind größten Wunsch

Köln Die todkranke Lia-Marlen hat den großen Wunsch, einmal Köln-Profi Rafael Czichos treffen. Der Klub erfüllte der Fünfjährigen diesen nun.

Die Geschichte, die Fußball-Bundesligist 1. FC Köln publik gemacht hat, ist eine emotionale. Lia-Marlen ist krank. Todkrank. Das fünfjährige Mädchen leidet an Hautkrebs. Die Diagnose lautet: unheilbar. Eine schreckliche Situation für die gesamte Familie. Doch anstatt sich der Hilflosigkeit zu ergeben, versucht sie, das Beste aus dieser Situation zu machen. Denn Lia-Marlens Mutter Sabrina will die verbleibende Zeit mit ihrer Tochter bestmöglich nutzen. Gemeinsam mit Lia-Marlen erstellte sie eine lange Liste mit Dingen, die sie noch zusammen erleben möchten. Ganz oben auf der Liste: ein Treffen mit einem Fußballprofi des 1. FC Köln.

Denn Lia-Marlen ist großer Fan des „Effzeh“. Besonders angetan hat es ihr Innenverteidiger Rafael Czichos. Und so schrieb Sabrina kurzerhand eine Mail an den Verein und bat um ein Treffen mit dem 29-Jährigen. Die FC-Stiftung lud Lia-Marlen und ihre Mutter daraufhin zu einer Trainingseinheit der FC-Profis ein. Erst schauten sich die beiden eine Trainingseinheit an, danach begrüßte Czichos Lia-Marlen höchstpersönlich. „Sie war schüchtern, aber mutig genug, ihren Wunsch in Worte zu fassen: Rafa einmal in den Arm nehmen zu dürfen. Berührt von Lia-Marlens tragischem Schicksal schloss Rafa die Kleine in die Arme und schenkte ihr seinen Trainingspullover“, schreibt der Klub auf der eigenen Facebook-Seite.