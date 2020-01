Podolski-Rückkehr nach Köln? : Der verlorene Sohn sucht „den richtigen Weg“

Köln Ex-Weltmeister Lukas Podolski plant vor der Entscheidung über seine weitere Zukunft ein Sondierungstreffen mit der Führung des 1. FC Köln. Ob der verlorene Sohn aber auch noch einmal das Geißbock-Trikot tragen wird, erscheint fraglich.

Gefühlt ganz Köln schaut am Wochenende gebannt ins benachbarte Gummersbach: Ex-Weltmeister Lukas Podolski soll am Rande seines "Budenzauber"-Hallenturniers im Bergischen mit der Führung von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln Möglichkeiten einer Rückkehr zu seinem "Herzensklub" sondieren. Ob der "verlorene Sohn" nach Ende seines Japan-Engagements aber jemals wieder das Geißbock-Trikot tragen wird, erscheint aus mehreren Gründen fraglich.

"Es wird auf jeden Fall ein Treffen stattfinden mit den FC-Verantwortlichen, wo wir uns austauschen", kündigte Podolski zunächst einmal in einem „RTL“-Interview an: "Ob ich dann als Spieler nochmal zurückkehre, muss man dann sehen."

Auf der Zielgeraden seiner Profi-Laufbahn steht "Prinz Poldi" aufgrund seines am Monatsende auslaufenden Vertrages bei Vissel Kobe vor einer vermutlich letzten Weichenstellung: Will der Publikumsliebling auf einer weiteren Station im Ausland noch einmal "zwei, drei Jahre auf einem guten Niveau spielen" (und noch einmal Kasse machen)? Oder will der 130-malige Nationalspieler schon perspektivisch nach Köln heimkehren, seinen geliebten FC nach den angeblichen Vorstellungen der Klubspitze in der anstehenden Rückrunde noch zum Klassenerhalt führen und danach als Nachwuchscoach eine zweite Karriere beginnen?