Ex-Geschäftsführer : Schmadtke erwägt nach Fan-Beleidigungen Austritt aus dem 1. FC Köln

Wolsburg Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke hat sich enttäuscht über den Umgang des 1. FC Köln mit den Fanbeleidigungen gegen ihn gezeigt. Er erwägt einen Austritt aus dem Klub.

„Ich bin sehr dankbar, dass sich die Geschäftsführung bei mir gemeldet hat. Aber es gibt noch mehr in diesem Club. Ich finde es eher schade, dass sich kein altes oder neues Präsidium oder ein anderes Gremium bei mir meldet und sich davon distanziert. Das ist für mich viel mehr ein Stachel als diese Gesänge selbst“, sagte Schmadtke am Sonntag in der TV-Sendung „Doppelpass“ von Sport1.