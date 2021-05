Köln entlässt Geschäftsführer : Heldt muss Enttäuschung erstmal „verdauen und sacken lassen“

Köln Der 1. FC Köln hat nur kurz nach dem Klassenerhalt in der Relegation Horst Heldt als Sport-Geschäftsführer entlassen. Nun hat sich der 51-Järhige erstmals zur Trennung geäußert.

Der entlassene Sportchef Horst Heldt hat seiner Unzufriedenheit über das am Ende plötzliche Aus beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln Ausdruck verliehen. "Als ich das am Sonntag am Ende des Gesprächs mit dem Vorstand erfahren habe, war die Enttäuschung sehr groß", sagte der 51-Jährige im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Montag: "Das kam nach dem Klassenerhalt überraschend."