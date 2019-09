Vorfall im Rheinderby : 1. FC Köln geht gegen mutmaßlichen Böllerwerfer vor

Köln Fußball-Bundesligist 1. FC Köln geht nach dem folgenschweren Böllerwurf im Derby gegen Borussia Mönchengladbach wie erwartet gegen den Tatverdächtigen vor. Das teilte der FC am Dienstag mit.

So werde ein Stadionverbot in die Wege geleitet, zudem werden die Kölner den Mann für eine mögliche Verbandsstrafe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Regress nehmen.