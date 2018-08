1. FC Köln gegen Union Berlin: Der Saisonstart läuft noch holprig

Köln Der 1. FC Köln hat in seinem ersten Heimspiel der Saison gegen Union Berlin Punkte liegen lassen - weil Markus Anfangs Offensivfußball noch zu selten funktioniert.

Die Ausbeute ist nach zwei Spieltagen in Ordnung, mit vier Punkten liegen die Kölner auf Rang vier, stehen auch besser da als der große Konkurrent Hamburger SV (3). Allerdings war beim etwas schmeichelhaften Sieg in Bochum (2:0) und nun gegen Union der erhoffte Markus-Anfang-Fußball allenfalls phasenweise zu erkennen.

Zur Erinnerung: Anfang war es, der mit Holstein Kiel zuletzt beinahe den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga schaffte, dessen Offensive in der vergangenen Saison mit 71 Toren glänzte. Der gebürtige Kölner soll seinen Plan nun auch den FC-Profis vermitteln.

Auch der Trainer selbst muss sich in dieser Saison beweisen, denn der Kölner Kader ist zweifellos der eines Favoriten - auch ohne Anthony Modeste. Das wilde Gerücht über eine Rückkehr des Torjägers, der den FC vor einem Jahr für rund 30 Millionen Euro verlassen hatte, machte am Montagabend die Runde. Manager Armin Veh lachte herzhaft. "Das wäre kein schlechtes Geschäft", sagte er, "aber dieses Geld haben wir nicht. Wenn es stimmt, was er so in China verdient hat, dann müsste ich dafür die Hälfte meines Kaders abgeben."