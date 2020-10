Steigende Corona-Infektionen : Köln gegen Frankfurt vor 300 Zuschauern

Kölner Fans halten ihre Schals in die Höhe. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Bundesligist 1. FC Köln darf am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt 300 Zuschauer ins Stadion lassen. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt.

Der 1. FC Köln darf im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) zumindest 300 Zuschauer ins Stadion lassen. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt. Eine Teilöffnung in dieser Größenordnung sei auch unter den geänderten landesrechtlichen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zulässig, teilte das Kölner Gesundheitsamt dem FC mit.