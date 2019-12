1. FC Köln empfängt Bayer 04 : Trainer Gisdol fordert „Leidenschaft, Wille und Einsatz“

Markus Gisdol. Foto: dpa/Andreas Gora

Köln Fahrig, verunsichert, Tabellenletzter: Der 1. FC Köln taumelt durch die Bundesliga. Gelingt dem Aufsteiger gegen Bayer Leverkusen nun ein erster Schritt aus der Krise?

Markus Gisdols Anforderungsprofil an seine Profis liest sich wie ein Einmaleins im Abstiegskampf. "Leidenschaft, Wille und Einsatz", fordert der Trainer des 1. FC Köln. Und dass Gisdol ausgerechnet in diesen Grundtugenden "Nachholbedarf" ausgemacht hat, ist vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) durchaus alarmierend.

Beim ans Tabellenende gestürzten Aufsteiger weht kurz vor Weihnachten also nicht von ungefähr ein eisiger Wind. Gisdol und der neue Sport-Geschäftsführer Horst Heldt nehmen das Team in die Pflicht: Unter der Woche wurde der eigentlich freie Tag gestrichen und stattdessen trainiert. "Wir müssen mit allen Mitteln versuchen, zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Dafür sind Veränderungen notwendig", sagte Heldt. Gleichwohl sei es "wichtig, Optimismus zu verbreiten", betonte er: "Und das tue ich. Wir dürfen nicht immer nur das Negative sehen."

Allerdings ist auch wenig positiv momentan - beim jüngsten 0:2 bei Union Berlin wendeten sich sogar die sonst so treuen Anhänger von der Mannschaft ab. "Die Enttäuschung bei den Fans kann ich natürlich verstehen, ich wäre als Fan nicht anders", sagte Nationalspieler Jonas Hector: "Wir sind Tabellenletzter, also wenn es jetzt nicht Zeit wird, dann sind wir alle fehl am Platz. Das muss uns in der Mannschaft bewusst werden."

Nun soll ausgerechnet gegen den spielstarken Rivalen aus Leverkusen der erste Schritt aus der tiefen Krise gelingen. Ein kleiner Vorteil könnte sein, dass die Werkself am Mittwoch noch in der Champions League beim 0:2 gegen Juventus Turin massiv gefordert war. "Wir machen uns keine Illusionen, dass sie körperlich geschwächt sind", sagte Gisdol und forderte ein mutiges Auftreten: "Wenn wir uns nur darauf beschränken zu verteidigen, haben wir nicht den Hauch einer Chance."

Acht Pünktchen hat der FC in den ersten 14 Spielen geholt, vor allem aber sind zwölf erzielte Tore viel zu wenig. Gegen die Werkself, glaubt Gisdol, ist Köln vor allem in der Defensive gefordert. "Wir wollen uns ins Spiel reinfighten und dürfen Leverkusen nicht ins Kombinationsspiel kommen lassen", sagt Gisdol: "Dazu brauchen wir aber auch eine breite Brust."

Gut möglich, dass der Trainer, der unter der Woche zwei Testspiele gegen die eigenen Amateure angesetzt hatte, personell wechseln wird. "Als Trainer mache ich mir ständig Gedanken über personelle Konsequenzen", sagte Gisdol.

(sid/old)