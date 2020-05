Europa-Träume : Ex-Coach Funkel rät 1. FC Köln, „Kirche mal im zu Dorf lassen“

Düsseldorf Friedhelm Funkel empfiehlt seinem früheren Club 1. FC Köln vor dem Derby gegen seinen anderen Ex-Club Fortuna Düsseldorf, auch mal „die Kirche im Dorf zu lassen“. Hintergrund für Funkels Einschätzung sind die Träumereien im FC-Umfeld vom Europapokal.

Die Kölner stehen vor dem Duell am Samstag gegen den rheinischen Rivalen zehn Punkte vor der Fortuna in der Tabelle und haben als Zehnter sechs Zähler Rückstand auf die Europa-League-Ränge. Funkel sieht seine Ex-Teams aber „auf Augenhöhe“: „Ich messe die Qualität nicht an der aktuellen Tabelle, sondern an den Mannschaften.“ Auch die Kölner müssten noch „fünf, sechs Punkte für die Rettung“ holen.