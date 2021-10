Grenzenlose Begeisterung : Köln-Fans feiern „Bundeskanzler Baumgart“

Köln Die Relegation liegt noch gar nicht lange zurück. Doch seitdem Steffen Baumgart beim 1. FC Köln übernommen hat, scheint der Last-Minute-Klassenerhalt vergessen. Der Sieg gegen Fürth und die Europacup-Sphären entfachen grenzenlose Begeisterung der Fans.

Die Karnevalsession in Köln hat in diesem Jahr verfrüht begonnen. Schon Anfang Oktober sind die vielen Fans des 1. FC Köln jeck und berauscht von ihrem neuen Held. Geht es nach den 40.000 Fans, die am Freitagabend beim 3:1 nach 0:1-Pausenrückstand gegen Aufsteiger Greuther Fürth eine riesige Party feierten, kann der neue FC-Coach Steffen Baumgart alles erreichen. „Bundeskanzler Steffen Baumgart“, hallte es immer wieder durch das endlich wieder annähernd voll besetzte Stadion in Müngersdorf.