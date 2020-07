Wer auf Geld verzichtet, soll eher ins Stadion : Fans des 1. FC Köln empört über neues Dauerkarten-Modell

Köln Beim Dauerkarten-Verkauf für die kommende Saison bietet der 1. FC Köln seinen Fans verschiedene Kompensationsmodelle bei Geisterspielen oder Partien mit geringer Zuschauerzahl an. Auf eine Klausel reagieren viele Anhänger mit scharfer Kritik.

Allerdings teilte der Verein auch mit: Falls nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern zugelassen werden, würden „alle Dauerkarteninhaber, die auf eine Erstattung verzichten, zuerst berücksichtigt“. Sollten weniger Plätze zur Verfügung stehen als dadurch nötig wären, wird der Zugang unter all jenen Fans per Los ermittelt.