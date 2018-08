1. FC Köln erleichtert nach Auftaktsieg: „Wir wissen, dass diese Saison kein Selbstläufer wird“

Der 1. FC Köln ist erfolgreich in der 2. Liga angekommen. Beim glücklichen 2:0-Erfolg beim VfL Bochum sorgte vor allem eine Szene kurz vor der Pause für Ärger.

Die strittige Szene, auf die Horn anspielte - ein glasklares Foul von Jorge Mere im Strafraum an Danilo Soares in der Nachspielzeit der ersten Hälfte - war nicht die einzige, in der die Gäste das Glück auf ihrer Seite hatten. Keine Frage, es war ein Stotterstart des Absteigers, den es durchaus ähnlich hart hätte treffen können wie den zweiten Aufstiegs-Topfavoriten Hamburger SV tags zuvor beim 0:3 gegen Holstein Kiel. „Wir haben alle das HSV-Spiel gesehen: Es gibt keine Selbstläufer in der 2. Liga“, betonte Christian Clemens. Trainer Markus Anfang sah es ähnlich: „Wir wissen, dass diese Saison kein Selbstläufer wird, es ist ein Prozess. Wir sind glücklich, dass wir das Spiel für uns entschieden haben.“