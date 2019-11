Bundesligist in der Krise : Köln entlässt Trainer Beierlorzer

Bundesligist in der Krise

Köln Der 1. FC Köln hat sich von Cheftrainer Achim Beierlorzer getrennt. Der Klub reagiert damit auf den schwachen Saisonstart. Bei der Suche nach einem Nachfolger erhält der Klub einen ersten Korb.

Für den Gymnasial-Lehrer, der in diesem Sommer seinen Beamtenstatus verlor, war es die erste Chance als Trainer in der Bundesliga. Nach anfänglicher Euphorie um seine Person geriet der 51-Jährige aber schnell in die Kritik. Dem Ex-Coach von Jahn Regensburg gelang es nicht, die Rheinländer auf den Erfolgsweg zu führen. Andre Pawlak und Manfred Schmid übernehmen zunächst die Betreuung der Mannschaft.