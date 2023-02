Beim Spiel gegen RB Leipzig 1. FC Köln drohen Konsequenzen nach Hass-Plakaten gegen Eberl

Eberl hatte wegen emotionaler Überforderung im Januar 2022 seinen Posten als Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach niedergelegt und war nach einer Auszeit und Selbstfindungsphase von vielen Seiten kritisch beäugt im Dezember 2022 bei RB eingestiegen. Doch so viel Hass und Abneigung wie am Samstag in Köln habe er seit seiner Rückkehr in den Profi-Fußball „bisher noch gar nicht“ erfahren.