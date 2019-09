„Nicht wieder wie damals“ : Kölns Schreckgespenster sind zurück

Köln Vor zwei Jahren spielte der 1. FC Köln eine historisch schlechte Hinrunde und stieg als Letzter ab. Die fünfte Niederlage im sechsten Saisonspiel weckte deshalb böse Erinnerungen.

Die Schreckgespenster der Horror-Saison waren überall spürbar. Doch solch eine schlimme Heimpleite wie am Sonntag hatte der 1. FC Köln noch nicht einmal in der historisch schlechten Hinrunde vor zwei Jahren kassiert. Anthony Modeste war das Debakel offenbar auf den Magen geschlagen. Nach seiner Auswechslung beim 0:4 (0:1) im Spiel der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC rannte der Franzose direkt in die Kabine. „Ich hatte Bauchschmerzen und musste schnell auf die Toilette“, erzählte der Torjäger außer Dienst.

Damals stiegen die vom vorherigen Europacup-Einzug berauschten Kölner sang- und klanglos ab. Nach 16 Spielen hatten sie ganze drei Punkte. So viele wie nun nach sechs Partien. Sportchef Armin Veh kam ehedem erst im Dezember, doch auch er kämpft schon gegen das Déjà-vu-Erwachen an. „Damals hieß es, man habe die Zeichen der Zeit nicht erkannt“, sagte Veh: „Sie können sich sicher sein, dass wir diesmal genau aufpassen und nicht leichtfertig sind. Wir wissen natürlich, dass wir jetzt am sechsten Spieltag darum kämpfen, die Klasse zu erhalten.“ Torhüter Timo Horn bekannte: „Wenn wir so wie heute spielen, wird es in der Bundesliga schwer.“