Es begann mit einer Ausmusterung : Darum sind Beierlorzer und Veh ein eingespieltes Köln-Duo

Köln 1996 sortierte der Trainer Armin Veh in Fürth den Spieler Achim Beierlorzer aus. 23 Jahre später machte er ihn als Sportchef des 1. FC Köln zum Bundesliga-Trainer. Beierlorzer war nie nachtragend und Veh ist inzwischen voll von ihm überzeugt.

Als er Beierlorzer anrief, um ihn zum FC zu locken, „habe ich an diese Geschichte gar nicht mehr gedacht“, erklärt Veh. Beierlorzer habe ihn aber „sofort daran erinnert. Und dann haben wir beide darüber gelacht.“ Vehs künftig wichtigster sportlicher Mitarbeiter bestätigt, dass es zwischen den beiden, die den FC nach sechs Abstiegen in 20 Jahren endlich in der Bundesliga etablieren sollen, nichts auszuräumen gab.

„Für mich gab es nie einen bösen Gedanken, weil diese Entscheidung absolut nachvollziehbar war“, beteuert der Trainer. Hintergrund der Entscheidung: Nach der Fusion zur SpVgg Greuther Fürth wurde das neue Team aus je sieben Spielern beider Vereine und sieben Neuzugängen zusammengestellt. „Und Achim war eben nicht unter den sieben besten Fürthern“, sagt Veh. Was der Betroffene auch so sieht. „Das muss man ehrlich sagen“, sagt Beierlorzer: „Das habe ich damals genauso gesehen.“ Ihm sei eben immer „klar gewesen, dass ich kein Profi werde, der mit Fußball spielen richtig viel Geld verdient“.

Nun schafft er es eben als Trainer in die Bundesliga. Mit 51. „Auf dem zweiten Bildungsweg“, wie er sagt. Denn der Franke, jüngstes von neun Geschwistern („Ich war das Nesthäkchen“) und Vater von drei Kindern, war 17 Jahre Gymnasial-Lehrer für Mathematik und Sport. Deshalb habe er „niemals“ mit dem Sprung ins Oberhaus gerechnet. „Vor zehn Jahren war ich Lehrer und habe einen kleinen Verein in der Bezirksliga trainiert“, sagt er: „Es hat sich dann einfach entwickelt.“

Über die U17 von Greuther Fürth und RB Leipzig wurde er Interimstrainer von RB in der 2. Liga, Assistent von Ralf Rangnick und schließlich Chefcoach von Jahn Regensburg, ebenfalls in der 2. Liga. Den Fußballlehrer-Lehrgang 2014 schloss er mit der Note 1,0 als Jahrgangsbester ab. „Ein Streber war ich schon“, gibt er lachend zu: „Aber nicht in dem Sinne, dass es mir um die Note ging. Ich wollte einfach alles in mich aufsaugen.“