Kölns Profi hatte Kontakt mit infizierten Teamkollegen : Verstraete hält Corona-Maßnahmen für leichtsinnig - Sportchef Heldt wehrt sich

Birger Verstraete vom 1. FC Köln. Foto: dpa/Jan Woitas

Köln Beim 1. FC Köln sind zwei Spieler und ein Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Doch das Training geht normal weiter. Birger Verstraete hält die Maßnahmen des Klubs für leichtsinnig. Sportchef Horst Heldt hat ein Fehlverhalten innerhalb der Mannschaft zurückgewiesen.

Köln-Profi Birger Verstraete hält die Maßnahmen nach den drei positiven Corona-Tests beim Bundesligisten für leichtsinnig. „Wir sollten vorerst nicht unter Quarantäne gestellt werden, und das ist ein bisschen bizarr“, sagte der belgische Mittelfeldspieler dem TV-Sender „VTM“. Beim 1. FC Köln waren zwei Spieler und ein Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Der Physiotherapeut ist der Mann, der mich und andere Spieler wochenlang behandelt hat. Und mit einem der beiden fraglichen Spieler habe ich am Donnerstag im Fitnessstudio ein Duo gebildet“, sagte Verstraete in dem Interview, über das „Het Laatste Nieuws berichtete.

Es sei daher „nicht ganz richtig“, dass kein anderer aus dem Team der Kölner mit den Betroffenen in Kontakt gekommen sei. Der 26-Jährige rechnet mit weiteren Infektionen. „Ich denke auch daran, dass sich das Virus verbreitet hat“, sagte Verstraete. Ihm stehe der Sinn derzeit nicht nach Fußball. Eine schnelle Wiederaufnahme der Saison hält Verstraete für „naiv“.

Lesen Sie auch FC-Geschäftsführer Wehrle bestätigt : Zwei Kölner Spieler positiv auf Coronavirus getestet

Die Gesundheit seiner Familie und seiner Freundin seien für ihn „von größter Bedeutung“. Dies würden auch viele andere Spieler so sehen. „Fußball ist nicht das Wichtigste“, betonte der Belgier. Er könne sich vorstellen, dass viele Profis bei einer anonymen Befragung für einen Abbruch der Spielzeit votieren würden. „Erst Gesundheit, dann Fußball“, sagte Verstraete.

Die drei Betroffenen bei den Kölnern waren in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden. Der Rest des Teams setzt das Training wie bisher in Kleingruppen fort. Dies ist auch im medizinischen Konzept der Deutschen Fußball Liga für den Neustart der Bundesliga so vorgesehen. Die Profiklubs hoffen darauf, Mitte oder Ende Mai wieder spielen zu dürfen.

Köln-Sportchef Heldt: „Niemand hat sich leichtsinnig verhalten“

Dahingegegen hat Sportchef Horst Heldt ein Fehlverhalten innerhalb der Mannschaft zurückgewiesen. „Niemand aus unserem Team hat sich leichtsinnig verhalten. Fakt ist: Wir haben drei Infizierte und über 50 Nicht-Infizierte in unserer Testgruppe. Insofern gehen wir davon aus, dass die Regeln und Maßnahmen am Geißbockheim wirken“, sagte Heldt der „Bild am Sonntag“.

Es sei klar gewesen, dass es auch positive Tests geben könne, „wenn man in der Liga auf einen Schlag weit über 1000 Tests macht“, betonte Heldt. Dass nur die drei infizierten Personen in Quarantäne mussten, sei die Entscheidung des Gesundheitsamtes gewesen.

Heldt hätte kein Problem damit, wenn es in zwei Wochen in der Bundesliga wieder losgehen würde. „Wir lernen gerade alle, Kompromisse einzugehen, an die wir vor Wochen noch nicht gedacht haben.“ Natürlich seien zehn bis 14 Tage richtiges Mannschaftstraining sinnvoll. „Aber vielleicht kriegen wir diese Zeit nicht. Und dann machen wir es so“, ergänzte der langjährige Manager.

(dpa/old)