Medienbericht : 1. FC Köln beschäftigt sich mit Staatshilfen

Der abstiegsbedrohte Bundesligist 1. FC Köln zieht aufgrund der finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie offenbar Staatshilfen in Erwägung. Das berichtet das Handelsblatt und bezieht sich auf mehrere mit der Sache betrauten Personen.

Demnach habe der Klub beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) angefragt, welche Staatshilfen in Frage kämen. Unter anderem soll über eine Bürgschaft in Höhe von rund zehn Millionen Euro gesprochen worden sein. Das Bundeswirtschaftsministerium soll die Kölner allerdings an das Land Nordrhein-Westfalen verwiesen haben. Die Gespräche mit der NRW-Landesregierung sollen laut Handelsblatt noch andauern.