Medienbericht : 1. FC Köln zieht offenbar Staatshilfen in Erwägung - Bundesligist dementiert

1. FC Köln zieht offenbar Staatshilfen in Erwägung - Bundesligist dementiert

Der 1. FC Köln soll einem Medienbericht zufolge aufgrund der finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie Staatshilfen in Erwägung ziehen. Der Bundesligist dementiert.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat dementiert, wonach der Klub aufgrund der finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie Staatshilfen in Erwägung ziehe. "Weder der 1. FC Köln noch eine von ihm bevollmächtigte Person hat mit der Bundesregierung oder einem Vertreter des Wirtschaftsstabilisierungsfonds über eine eventuelle Staatshilfe gesprochen", teilte der Verein mit und reagierte damit auf einen Bericht im Handelsblatt.

Es habe bislang lediglich einen Termin gegeben, bei dem ein selbständiger Finanzdienstleister dem FC dieses Modell einmal vorgestellt habe, so der FC weiter. Der Termin sei auch nicht auf Wunsch des FC zustande gekommen. "Der FC hat dann entschieden, dass dieses nicht für ihn in Frage kommt. Es hat keine weiteren Aktivitäten diesbezüglich gegeben", so der Verein.