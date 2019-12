„Totaler Überwachungsstaat“ : 1. FC Köln beendet China-Engagement – Mitgliederrat kritisiert die Regierung scharf

Köln Der 1. FC Köln hat seine geplante Kooperation mit dem chinesischen Fußball gestoppt. Als Grund gibt des Bundesligist die derzeitige sportliche Situation an. Es gibt jedoch auch Stimmen aus dem Klub, die Kritik an China üben.

Stefan Müller-Römer, Vorsitzender des FC-Mitgliederrates, kommentierte den Verzicht der Kölner mit deutlichen Worten: „Ich verstehe, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht vollständig an der Wirtschaftskraft Chinas vorbeikommt und also insoweit ein Austausch stattfindet. Aber im Sport brauchen wir China nicht. Vielmehr will China bei uns Wissen absaugen, wie es das in der Wirtschaft seit über seit 20 Jahren tun kann, weil unsere Wirtschaftsführer in Teilen völlig naiv sind.“