Wegen Moschee auf dem Trikot : 1. FC Köln bedankt sich bei rassistischem „Fan“ für Kündigung

Köln Der 1. FC Köln hat die rassistische und homophobe Kündigung eines Anhängers „gern“ bestätigt. Der „Fan“ hatte sich über die Kölner Zentralmoschee, die auf dem neuen Auswärtstrikot zu sehen ist, echauffiert.

Die Einladung nahm der Verein dankend an und präsentierte das eigentlich rote Auswärtstrikot, das der Auslöser für die Kündigung war, gephotoshoppt in rosa – im Hintergrund das Rheinenergiestadion, dessen Säulen in den Regenbogenfarben – dem internationalen Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung – erleuchten.

In einem zweiten Tweet verwiesen die Kölner auf die „Effzeh-Charta“, elf Punkte, die das Leitbild, die Normen und Werte des Klubs, der Mitglieder und Fans zusammenfassen sollen. Unter Punkt sechs heißt es: „Unsere Gemeinschaft – schön, dat de do bes. Herzlich willkommen 'in der schönsten Stadt Deutschlands' – egal, woher Du kommst, was Du glaubst, was Du hast oder bist, wie Du lebst und wen Du liebst.“