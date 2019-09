Veh schimpft über Schiri Ittrich : „Er hätte sich auch ein rotes Hemd anziehen können“

München Der 1. FC Köln hat beim FC Bayern München im fünften Ligaspiel bereits die vierte Niederlage kassiert. Sport-Geschäftsführer Armin Veh ließ nach dem 0:4 ordentlich Dampf ab. Der 58-Jährige kritisierte Schiedsrichter Patrick Ittrich scharf.

Der Abwehrspieler, übrigens in München geboren, war von Ittrich nach seinem Schubser gegen Philippe Coutinho beim Stand von 0:2 des Feldes verwiesen worden (59.). In Unterzahl hatten die lange tapferen Kölner keine Chance mehr. Dennoch feierte die Mannschaft um Kapitän Jonas Hector anschließend im Marstall-Zelt auf dem Münchner Oktoberfest.

Der Mittelfeldspieler appellierte angesichts der misslichen Lage: "Wir müssen an unserem Weg festhalten und sollten ruhig bleiben." In drei der nächsten vier Begegnungen warten mit Hertha BSC, dem SC Paderborn und dem FSV Mainz 05 direkte Keller-Konkurrenten. "Wir müssen langsam das Punkten anfangen", sagte Beierlorzer: "Gegen Hertha müssen wir genau so mutig auftreten, so gut Fußball spielen."