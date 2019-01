Noch immer keine Spielerlaubnis : Köln und Modeste müssen sich weiter gedulden

Köln Anthony Modeste startete mit dem 1. FC Köln in die Rückrunden-Vorbereitung. Wann der Angreifer endlich für den Zweitligisten spielen darf, bleibt offen.

Zweitligist 1. FC Köln wartet zum Jahresauftakt weiterhin auf Neuigkeiten im Fall des nicht spielberechtigten Rückkehrers Anthony Modeste. "Der Stand ist unverändert, genauso wie unser Umgang mit ihm", sagte Trainer Markus Anfang im Rahmen des Trainingsstarts am Freitag: "Er trainiert ganz normal mit und wird in alles einbezogen. Allerdings kann er momentan bei den Spielen nicht dabei sein."

Der Franzose nahm am Freitag wieder am Training des Ligazweiten teil, zunächst standen Leistungstests auf dem Programm. Vor Weihnachten hatte Modeste den Tod seines Vaters verkraften müssen und war daher zu seiner Familie in die Heimat gereist.