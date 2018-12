Keine Spielgenehmigung: Modeste hat in China laut Fifa nicht ordentlich gekündigt

Modeste hat in China laut Fifa nicht ordentlich gekündigt

Köln Anthony Modeste ist zum 1. FC Köln zurückgekehrt, spielen darf er aber nicht, weil die Genehmigung fehlt. Das könnte noch länger so bleiben, denn die Kündigung des Spielers bei seinem alten Klub soll „ohne triftigen Grund“ erfolgt sein.

"Die Fifa-Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten hat am 6. Dezember 2018 eine Entscheidung über den arbeitsrechtlichen Streit zwischen Tianjin Quanjian FC und dem Spieler Anthony Modeste gefällt", heißt es in der Fifa-Stellungnahme: "Dem Beschluss zufolge muss Tianjin Quanjian FC dem Spieler eine ausstehende Vergütung zahlen. Es wurde jedoch festgestellt, dass dieser das Arbeitsverhältnis mit Tianjin Quanjian FC ohne triftigen Grund gekündigt hat."

In das Verfahren sind nur Modeste und Tianjin involviert, es hat dennoch auch Auswirkungen auf die Pläne der Kölner. "Wir sind nicht Verfahrensbeteiligte. Es gibt für uns keinen neuen Sachstand", sagte Finanz-Geschäftsführer Alexander Wehrle als Reaktion auf das Fifa-Statement am Dienstag: "Wir werden, wie am Freitag mitgeteilt, die Urteilsbegründung abwarten."