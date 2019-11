Köln-Trainer trotz Derbyniederlage optimistisch : Beierlorzer rechnet nicht mit Entlassung

Düsseldorf Nach der Niederlage im Derby bei Fortuna Düsseldorf wird es für Kölns Trainer Achim Beierlorzer eng. Doch der Coach gibt sich weiter zuversichtlich. Sportchef Armin Veh sagte erstmal nichts.

Sportchef Armin Veh ging nach der erneuten Niederlage auf Tauchstation, Spieler Marco Höger wich statt eines Bekenntnisses zum Trainer aus - doch die Zuversicht von Achim Beierlorzer scheint ungebrochen. „Ich kenne die Menchanismen in der Bundesliga, aber ich mache mir aktuell keine Sorgen“, sagte der Trainer des Bundesligisten 1. FC Köln auf die Frage, ob er nach der 0:2 (0:1)-Derby-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf um seinen Job bange.

Fakt ist: Mit sieben Punkten aus zehn Spielen steckt der Aufsteiger tief im Abstiegskampf. „Und da stehen wir zurecht“, gab auch der Trainer zu. Er glaubt aber auch: „Es sind nur kleine Nuancen mit großer Wirkung.“ Nach den Niederlagen in Mainz (1:3) und bei der Pokal-Blamage am Dienstag beim Viertligisten Saarbrücken (2:3) wird die Luft nach der Niederlage im ersten rheinischen Erstliga-Derby gegen Düsseldorf seit 22 Jahren allerdings dünn für Beierlorzer.

Sein zehntes Spiel als Erstliga-Trainer könnte sein vorerst letztes gewesen sein. Die Frage, ob er am Freitag gegen 1899 Hoffenheim noch ein persönliches Endspiel bekommt, bleibt spannend. Veh, der am Donnerstag selbst seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte, wollte sie am Sonntag nicht beantworten. Das eigentlich geplante Sky-Interview nach dem Spiel sagte er kurzfristig ab.