Vier Wochen vor Derby : Figuren in Kaiserslautern geköpft

Figuren in Kaiserslautern geköpft

Kaiserslautern In Kaiserslautern wurden zwei Spielerfiguren des FC Kaiserslautern geköpft. Die Polizei vermutet hinter der Aktion Anhänger der gegnerischen Vereine Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt.

Knapp vier Wochen vor dem brisanten Derby zwischen den beiden Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim haben Chaoten möglicherweise einen Vorgeschmack auf die Feindschaft beider Vereine geliefert. In Kaiserslautern wurden in der Nacht zum Montag am Elf-Freunde-Kreisel zwei Spielerfiguren geköpft und weitere mit blauer Farbe besprüht.