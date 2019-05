Klub in Schieflage : Regionale Investorengruppe hilft 1. FC Kaiserslautern

Klub in Schieflage

Kaiserslautern Der Deal mit dem Investor aus Luxemburg ist vom Tisch, der 1. FC Kaiserslautern steht dennoch kurz vor der Rettung. Grund ist eine regionale Investorengruppe. So kann sogar der Sprung in die 2. Bundesliga wieder angepeilt werden.

Die spektakuläre und überraschende Wende im Machtkampf des 1. FC Kaiserslautern beschert den Pfälzern einen Millionen-Deal. Der finanziell angeschlagene Fußball-Drittligist ist seiner Rettung am Montagabend ein großes Stück näher gekommen. Die Lizenz für die kommende Saison dürfte dank einer regionalen Investorengruppe, die zunächst Eigenkapital in Höhe von drei Millionen Euro einbringt, gesichert sein. Weitere Millionen stehen in Aussicht.