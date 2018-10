Heidenheim - Magdeburg: Gastgeber siegen souverän

Heidenheim Der 1. FC Heidenheim hat den 1. FC Magdeburg mit 3:0 geschlagen. Schlüssel für den Erfolg war die Chancenverwertung.

Der 1. FC Heidenheim hat mit dem dritten Heimsieg in Serie seinen Platz im oberen Tabellenmittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga abgesichert. Gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg gewann das Team von Trainer Frank Schmidt am 10. Spieltag 3:0 (2:0) und ist mit 15 Punkten Sechster. Der zuvor fünf Spiele nacheinander ungeschlagene FCM (9) bleibt auf Rang 15 in Bedrängnis.