Weltmeisterschaft 2023 Das sind die Stars der Frauenfußball-WM

Alex Morgan

In den USA ist Fußball eine der beliebtesten Sportarten unter Mädchen und Frauen, was nicht zuletzt an Alex Morgan (San Diego Waves FC) liegt. Die 33-Jährige spielt seit 2010 in der Nationalmannschaft und konnte in 201 Spielen 120 Tore schießen. Zweimal wurde sie Weltmeisterin, gewann 2012 die Olympischen Spiele und die Champions League mit Olympique Lyon. Neben Spielführerin Megan Rapinoe gehört sie zu den großen Vorbildern des US-amerikanischen Frauenfußballs.